السامرائي يهنئ الصابئة المندائيين بعيد الخليقة "البرونايا"

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " نتقدم بأهحر التهاني والتبريكات إلى أبناء طائفة المندائيين في والعالم بمناسبة عيد الخليقة (البرونايا)، متمنين لهم عيداً مباركاً يعمه السلام والمحبة".وأضاف، انه" نتمنى ان يكون هذا العيد مناسبة للخير والرخاء والازدهار والأمن والاستقرار لشعبنا العراقي بكل مكوناته،وختم البيان، "وكل عام وأنتم بخير".