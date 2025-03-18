تظاهرة في الديوانية لإزالة سياج معسكر يقف عثرة أمام بناء قطع أراضٍ (صور)

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من منتسبي الجيش العراقي المستفيدين من توزيع قطع الأراضي السكنية، نظموا تظاهرة احتجاجية أمام مبنى في وسط المحافظة.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبون بتنفيذ قرار إزالة سياج المعسكر القديم في للاستفادة من قطع أراضيهم الموزعة قبل ثلاث سنوات.وتابع المراسل، أن المتظاهرين أكدوا ان السياج يتسبب في عدم مقدرتهم على البناء والوصول إلى أراضيهم.