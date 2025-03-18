رجل دين عراقي يدعو إلى تاجيل مباراة العراق والكويت

وقال في خطبة له تابعتها نيوز، "ندعو الى تاجيل مباراة والكويت يومين او ثلاثة أيام كونها تتزامن مع جرح (ع)"، مبينا ان "هذه المباراة ستسرق الحزن والالم من المواطنين".واضاف ان "هذه المباراة في يوم جرح (ع) بمثابة احتفال في ليلة القدر"، داعيا "المؤسسة الدينية والعشائر والحكومة المحلية بالبصرة الى التحرك وتاجيل المباراة كون الخميس فيه خصوصية دينية".وتابع ان "هناك من لا يحترم هذه الأيام لكننا نقدس هذه الأيام"، لافتا الى ان "تأجيل المباراة تحدث في العالم بسبب الامطار او حوادث طارئة".