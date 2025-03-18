بالوثيقة.. انهاء تكليف مدير عام تربية الكرخ الأولى

قرر وزير التربية، ، اليوم الثلاثاء، انهاء تكليف تربية بغداد/ الأولى من مهامه.





وأضافت، انه "تم تكليف حيدر للقيام بمهام إدارة مديرية تربية الأولى".



ادناه الوثيقة: وبحسب وثيقة رسمية وردت لـ نيوز، فأن "وزير التربية انهى تكليف (هديل جميل) من مهام ادارة الأولى وكالة".وأضافت، انه "تم تكليف حيدر للقيام بمهام إدارة مديرية تربية الأولى".ادناه الوثيقة:

