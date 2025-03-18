إعفاء 7 مديرين عامين وتثبيت 17 مديراً في عدد من الوزارات

وذكر بيان للمجلس، ورد لـ نيوز، أنه "قرر في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس ، إعفاء 3 مديرين عامين في من مسؤولياتهم الإدارية، بسبب إخفاقهم في معالجة آثار موجة الأمطار الأخيرة التي اجتاحت مختلف مناطق العاصمة ، وكذلك التصويت على إعفاء 4 مديرين عامين في وزارة الكهرباء بسبب التقييم المتدني".كما صوت المجلس على "تثبيت 17 مديراً عاماً في مختلف الوزارات، استناداً إلى ما قدمته اللجنة الخاصة بتقييم أصحاب الدرجات الخاصة أو شاغلي المناصب في الدوائر والمديريات العامة، وذلك ضمن نهج الحكومة في إجراء عملية التقييم الدوري لأصحاب الدرجات الخاصة".وأكد أن "تثبيت المديرين العامين إصالة، لا يعني اعفاءهم من عملية التقييم والمحاسبة إذا ما تلكؤوا في أداء واجباتهم أو أخفقوا في تنفيذ مهامهم الإدارية، بل إنّ عملية تقييم الأداء مستمرة وفق متابعة دقيقة من قبل اللجنة المختصة".