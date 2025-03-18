كركوك.. شقيقان ضحية لاحد اقاربهما بسبب خلافات عائلية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بمقتل شقيقين بسلاح ناري على يد احد اقربائهما نتيجة خلافات عائلية في .







واضاف ان "التحقيق جاري بملابسات الجريمة".

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شقيقين قتلا بسلاح ناري على يد احد اقاربهما نتيجة خلافات عائلية في حي الحجاج بمحافظة كركوك".واضاف ان "التحقيق جاري بملابسات الجريمة".