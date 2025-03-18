سلطة الطيران المدني تحذر الخطوط الجوية العراقية من تغيير المناصب دون موافقة مسبقة

أصدرت العراقي توجيهًا رسميًا إلى يُلزمها بعدم إجراء أي تغييرات في المناصب الرئيسية داخل الشركة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطة.

وجاء في وثيقة موقعة من قبل رئيس ، ، أن هذا القرار يهدف إلى ضمان الاستقرار والتطبيق الأمثل للمعايير والقوانين الوطنية، وفقًا لما تنص عليه رخصة المشغل الجوي (AOC 001).