التلوث البيئي يهدد نهر العشار في البصرة (فيديو)

وأصبح الذي يعد أيقونة ، مكبا للنفايات والقمامة إضافة الى المشكلة الكبرى وهي ضخ مياه الصرف الصحي مباشرة إلى النهر الذي يتغذى من .

الفيديو المرفق بعدسة ..