إنقاذ شابة حاولت الانتحار وسط ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بإنقاذ شابة حاولت الانتحار من وسط .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شرطة نجدة تنقذ شابة حاولت الانتحار من السدة مركز المدينة".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.