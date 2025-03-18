ضبط سفينة مجهولة الهوية في المياه الإقليمية العراقية

وقالت الرئاسة في بيان، "بتوجيه مباشر من قبل قائد القوة البحرية الفريق الركن كبيان، ومتابعة وإشراف الاستخبارات البحرية وقائد قاعدة البحرية، شرعت قوة من فوج المشاة الأول لواء الثاني القاعدة آنفاً، بأمرة النقيب حسن فلاح علي، على متن زورق الدورية (P-303) المكلف بواجب حماية ميناء النفطي والمنصات النفطية العائمة، بعملية نوعية بناءً على ورود معلومات استخباراتية دقيقة للاشتباه بوجود أعمال غير قانونية في مياهنا الإقليمية".

وأضاف البيان "أسفرت العملية عن القاء القبض على سفينة مجهولة الهوية تحمل على متنها كابتن السفينة إيراني الجنسية مع طاقمها المؤلف من عدد (8) يحملون الجنسية وعدد (2) عراقيين الجنسية، بدون موافقات رسمية في المياه الإقليمية العراقية يشتبه بقيامها تهريب الوقود".

ولفت البيان الى "سحب السفينة إلى مرسى قاعدة أم قصر البحرية، وتسليم طاقم السفينة إلى مركز شرطة أم قصر اصولياََ بعد إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم".