ملخص حالة الطقس.. ارتفاع بدرجات الحرارة وامطار في هذه المحافظات

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الطقس سيكون غائم جزئي الى غائم أحياناً بتأثير منخفض جوي من البحر المتوسط مندمج مع منخفض البحر الأحمر ".وتابعت، ان "هناك فرصة لهطول زخات أمطار رعدية خفيفة الشدة في مدن شمال البلاد إضافة لمدن وصلاح الدين ومناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد ".واضافت، ان " الحرارة ستشهد المزيد من الارتفاع بالنهار في مدن وسط وجنوب البلاد وتستمر على حالها في مدن الشمال، فيما تنخفض عدة درجات في غرب البلاد بتأثير إندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة الى باردة.وبينت، ان "الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة تتراوح سرعتها ما بين 20-30) كم بالساعة تنشط خلال في مدن ديالي وواسط وكركوك وأربيل وشرق لتصل سرعة هباتها ما بين (40-50) كم بالساعة مسببة تصاعد للغبار ".اما حالة الطقس ليوم الخميس، فتوقعت الهيئة، ان " يكون الطقس صحو إلى غائم جزئي على العموم و يكون غائم في الأقسام الشرقية من المنطقتين الشمالية والجنوبية مع زخات مطر خفيفة و نشاط ملحوظ في الرياح مسببة تصاعد الغبار في عدة أماكن فيهما.وستنخفض درجات الحرارة بضع درجات في المنطقتين الشمالية والجنوبية بينما تنخفض عدة درجات في المنطقة الوسطى.وبشان حالة الطقس ليوم الجمعة المقبل، فسيكون الطقس على العموم صحو إلى غائم و يكون غائم في المنطقة الشمالية مع هطول امطار خفيفة الشدة متفرقة خاصة على المرتفعات الجبلية كذلك يكون غائم في الأقسام الشرقية من المنطقة الجنوبية مع هطول امطار خفيفة.فيما يتعلق بدرجات الحرارة، فانها ستنخفض بضع درجات في عموم البلاد .