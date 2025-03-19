العراق يحقق الاكتفاء الذاتي في 7 محاصيل زراعية

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد في حديث للوكالة الرسمية تابعته نيوز، انه "رغم شح المياه، يواصل توسيع خططه الزراعية عبر استصلاح الأراضي الصحراوية، الاعتماد على المياه الجوفية، وتطوير أصناف زراعية مقاومة للجفاف".وتابع، انه "تم استثمار 830 مليار دينار عراقي (663 مليون دولار) في أكثر من 12,000 نظام ري حديث، مما يهدف إلى زيادة الأراضي الزراعية بمقدار 1.5 مليون دونم".وأكد أن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الزراعي، مع هدف زراعة 30 مليون نخلة خلال السنوات الثلاث المقبلة".