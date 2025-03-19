محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز

نيوز – محليات



قررت ، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد .



وقال مجلس المحافظة في بيان مقتضب ورد لـ نيوز، إن "محافظة قررت تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بمناسبة أعياد نوروز".