بعد الدعوات الى تأجيلها.. قرارات حكومية بشأن مباراة العراق والكويت

وقال الفريجي خلال مؤتمر أمني في حضره مراسل ، إنه "يمنع اي احتفال بعد انتهاء مباراة والكويت المقرر اقامتها يوم غد الخميس، احتراماً لأيام جرح واستشهاد (ع)"، مضيفاً، أنه "وضعنا خطة امنية محكمة في داخل وخارج الملعب".بدوره، أشار قائد عمليات اللواء سعد عريبي خلال المؤتمر الى، أنه "وضعنا خطة أمنية تشترك بها كافة القطعات، وهناك ثلاث أطواق أمنية بالاشتراك مع أفواج من والبحرية، مع الابتعاد عن عسكرة المدينة الرياضية"، مردفاً، أنه "يمنع دخول أي حمايات لأي شخص عدا العجلات الشخصية والسائق فقط".من جانبه، بين قائد شرطة اللواء السعد، أنه "هيئنا كل المستلزمات إنجاح هذه المباراة مع معالجة الأخطاء السابقة"، مشيرا الى أن "دخول الجماهير قد يكون قبل 4 ساعات من وقت المباراة".وأكمل أن "دولة أعطت أوامر وتوجيه بعدم دخول الحمايات الشخصية"، مستدركاً أن " قيادة الشرطة عازمة على تأمين مواقف السيارات بشكل جيد من خلال طوقين أمنية خاصة في حماية العجلات".