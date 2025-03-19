رئيس الوزراء: الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في قطاع إنتاج الكهرباء

وقال خلال إطلاق تأهيل مشاريع شبكات توزيع ونصب الطاقة الكهربائية وتابعتها ينوز، ان "هناك 323 محطة قيد الإنجاز والتنفيذ ضمن حملة فك الاختناقات لصيف عام 2025"، مبينا "اننا نعمل وفق خطة فنية واضحة المعالم".وأضاف ان "الحكومة بذلت جهوداً كبيرة في قطاع إنتاج الكهرباء"، مشيرا الى ان "هناك مشاريع قيد التنفيذ في مجال الطاقة الشمسية".واكد ان "العراق يشهد نهضة تنموية شاملة".