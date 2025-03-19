قرار يخص ذوي الشهداء.. فتح باب التحويل من الملاك العسكري الى المدني

وذكر بيان للمؤسسة ورد لـ ، انه" بجهود حثيثة ومتابعة مباشرة من رئيس عبد الإله النائلي، وتنفيذاً للتشريعات الداعمة لحقوق ذوي الشهداء، اعلنت التعليمية والثقافية عن إعادة فتح باب التقديم للتحويل من الملاك العسكري إلى الملاك المدني لذوي الشهداء".واضاف البيان، ان "هذا الإجراء يأتي استناداً إلى أحكام البند السادس عشر من المادة (17) من قانون رقم (2) لسنة 2016، الذي يُلزم وزارتي الدفاع والداخلية، وهيأة ، وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى من الملاك العسكري إلى الملاك المدني، ضمن نفس الجهة".ودعت المؤسسة بحسب البيان "جميع المشمولين بهذه الفقرة والراغبين بالتحويل إلى التقديم عبر الرابط المخصص".