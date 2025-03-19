مصرع مسن بحادث سير على سريع محمد القاسم

وقال المصدر لـ نيوز، أن "رجلاً كبير بالسن تولد 44 لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة بالقرب من على طريق سريع محمد القاسم".وأضاف، أنه "تم اعتقال الداهس وايداعه التوقيف".