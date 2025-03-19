تخفيض الغرامات المرورية في ثلاث محافظات

وذكر لرئاسة وزراء الإقليم في بيان ورد لـ نيوز، أن "مجلس الوزراء في إقليم كوردستان عقد جلسته الاعتيادية اليوم، حيث قدّم خلالها ، ريبر أحمد، مقترحاً لتمديد قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بتخفيض نسبة 20% من غرامات المخالفات المرورية لمدة ستة أشهر إضافية".وذكر البيان انه "حرصاً على دعم المواطنين، وافق بالإجماع على المقترح، وتم اتخاذ قرار بتمديد العمل بتخفيض الغرامات بنسبة 20% لمدة ستة أشهر أخرى، من 1 كانون الثاني 2025 حتى 30 حزيران 2025".وطرح وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قضية حل مشكلة الموظفين المرتبطين بالملاك الدائم لمؤسسات حكومة الإقليم، ولكن لم يتقاضوا رواتبهم بسبب تثبيت الملاك وفق معيار شهر تموز 2024 من قبل الاتحادية.وكلف ، والاقتصاد، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رواتب هؤلاء الموظفين والعمل على معالجة مشكلة عدم صرف مستحقاتهم وفق المقترحات المقدمة خلال الاجتماع.