نيران ودخان.. ماذا يحدث في قاعدة عين الاسد والخضراء؟

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مايسمع من اطلاقات نارية ضمن محيط قاعدة عين عبارة عن تدريبات تجريها قوات التحالف داخل القاعدة".واضاف، ان "الاطلاقات النارية التي تسمع داخل عبارة عن تدريبات تجريها قوات التحالف داخل السفارة الامريكية".وتابع، ان " التدريبات يتخللها اطلاق قنابل دخانية".