ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟

مواطنون يتساءلون عن مدة عيد رغم ان الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن إعلانًا رسميًا بشأن مدة عيد .وتوقع عدد من المواطنين ان "تكون عيد هي 7 أيام تبدأ من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الخامس من نيسان المقبل ليكون يوم السادس من نيسان المقبل دواما رسميا".فيما رجح اخرون ان "تكون العيد من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني من نيسان المقبل ليكون الخميس الموافق الثالث من نيسان المقبل دوام رسمي.وفي دول عربية أخرى، مثل ، تم تحديد عيد من صباح الأحد 30 آذار 2025 وحتى مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، مما يعني إجازة لمدة أربعة أيام.بناءً على ما سبق، من المحتمل أن تكون عيد في لعام 2025 أسبوعا كاملا يضاف اليها يومي الجمعة والسبت قبل العيد وبعده لتكون عدد أيام العطلة 11 يوما.ومع ذلك، فانه لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك في الوقت الحالي. ويُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن للحصول على أحدث المستجدات حول مدة عيد .