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ما هي مدة عطلة عيد الفطر المبارك في العراق؟
محليات
2025-03-19 | 12:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
17,071 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
وفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون عيد
الفطر
المبارك
لعام 1446 هـ، إما يومي الأحد 30 آذار 2025 او الاثنين 31 اذار الحالي.
مواطنون يتساءلون عن مدة
عطلة
عيد
الفطر
رغم ان الجهات الرسمية لم تصدر حتى الآن إعلانًا رسميًا بشأن مدة
عطلة
عيد
الفطر
.
وتوقع عدد من المواطنين ان "تكون
عطلة
عيد
الفطر
هي 7 أيام تبدأ من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الخامس من نيسان المقبل ليكون يوم السادس من نيسان المقبل دواما رسميا".
فيما رجح اخرون ان "تكون
عطلة
العيد من يوم الاحد الـ30 من اذار الحالي وتستمر حتى الأربعاء الموافق الثاني من نيسان المقبل ليكون الخميس الموافق الثالث من نيسان المقبل دوام رسمي.
وفي دول عربية أخرى، مثل
الأردن
، تم تحديد
عطلة
عيد
الفطر
من صباح الأحد 30 آذار 2025 وحتى مساء الأربعاء 2 نيسان 2025، مما يعني إجازة لمدة أربعة أيام.
بناءً على ما سبق، من المحتمل أن تكون
عطلة
عيد
الفطر
في
العراق
لعام 2025 أسبوعا كاملا يضاف اليها يومي الجمعة والسبت قبل العيد وبعده لتكون عدد أيام العطلة 11 يوما.
ومع ذلك، فانه لا توجد معلومات مؤكدة حول ذلك في الوقت الحالي. ويُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن
الحكومة العراقية
للحصول على أحدث المستجدات حول مدة
عطلة
عيد
الفطر
.
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