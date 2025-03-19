في النجف.. السيد الصدر بضيافة السيد السيستاني (فيديو)

زار زعيم التيار الوطني الشيعي ، منزل المرجع الديني الاعلى السيد في .

وقال مكتب في بيان مقتضب، "سماحة القائد اعزه الله في ضيافة سماحة السيد السيستاني دام ظله". الفيديو المرفق لزيارة السيد ..