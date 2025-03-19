"المحتوى الهابط" تتخذ إجراءات بحق برنامج للكاميرا الخفية

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بأن لجنة محتوى الهابط اتخذت إجراءات قانونية بحق برنامج للكاميرا الخفية.

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "لجنة محتوى الهابط في تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق برنامج الكاميرا الخفية (عزيزة الكاع)".

وتنفذ العراقية منذ أشهر عدة، حملة ضد ما وصفته بـ"المحتوى الهابط" من خلال توقيف، وفق مذكرات قبض قضائية، شخصيات اشتهرت بنشر مقاطع فيديو على قيل إنها "مسيئة".