لأول مرة بالعراق.. افتتاح منظومة كشف سرطان الدم في مدينة الطب

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المنظومة تكشف عن انواع سرطانات الدم وتضم أحدث الاجهزة الخاصة بمختبر التدفق الخلوي من انتاج شركة Sysmex اليابانية الالمانية وبدعم من شركة الافاق المتحدة لتجارة المستلزمات المختبرية والأجهزة الطبية والوكالات التجارية ."وتابع، ان "المنظومة تدخل لأول مرة في وتسهل عملية التشخيص على الاطباء وتحدد المصابين بأمراض الدم او الذين تلقوا علاج اشعاعي خلال دقيقتين فقط حيث كانت عدد الفحوصات لا تتجاوز 12 فحصا يوميا وحاليا أكثر من 300 فحص يوميا وهي طفرة نوعية بمجال تشخيص امراض سرطان الدم".واضاف، انه "تم تدريب مجموعة من الاطباء والتقنين المتخصصين بمجال تشخيص امراض الدم على استخدام الجهاز من قبل الشركة المجهزة وستقوم بتدريب وجبة اخرى في بلد المنشأ."