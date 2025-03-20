بعد "رؤية النبي في المنام".. عيادة في كركوك لا تأخذ الأموال ممن يحمل اسم "محمد"

ونقلت تقارير محلية في ، ان هذه العيادة الخاصة في المحافظة، لا تتقاضى أية اجور من المرضى الذين يحملون اسم "محمد" وذلك تكريما للنبي محمد "ص"، حيث يقول صاحب والذي يدعى حسن محمد قاسم، انه "شاهدت النبي في المنام، وقررت أن اطبق هذه الفكرة مع حلول شهر رمضان للتعبير عن سعادتي وفرحتي".وذكر قاسم أنهم يقدمون خدمات الفحص والفحص والتحليل مجانًا لجميع المرضى الذين يحملون اسم محمد بغض النظر عما إذا كانوا أطفالًا أو بالغين"، مشيرا الى انهم "قد يستمرون في هذه الممارسة حتى بعد شهر رمضان".وأشار الى ان "الناس بدأوا يأتون من مناطق أخرى"، مؤكدا "سعادته برؤية أولئك الذين جاءوا للعلاج والفحص ثم يغادرون مبتسمين، وهذا جزء من "دين الولاء للدين والنبي محمد "ص".