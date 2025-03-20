احتراق مدرسة كرفانية غربي الديوانية (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "ألسنة النيران التهمت مدرسة كرفانية نتيجة لتماس كهربائي في ناحية النورية التابعة إلى قضاء الشافعية غربي الديوانية".وأضاف المصدر، أن "فرق الدفاع المدني قامت بإخماد الحريق والسيطرة عليه دون تسجيل إصابات".