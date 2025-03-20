شرطة واسط تستجيب لطلب مواطن باستخراج "قاصة" أموال من قاع النهر.. ما قصتها؟ (صور)

نيوز – محليات



أعلنت قيادة شرطة ، اليوم الخميس، عن تلبية طلب مواطن لاستخراج قاصة تحتوي على مبالغ مالية ألقيت في النهر من قبل ابنه المضطرب عقليا.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "قائد شرطة ، اللواء الركن الفهد، لبى طلب أحد المواطنين بعد أن قام بمقابلته يوم الثلاثاء الماضي، حيث طلب المساعدة لاستخراج قاصة حديدية عائدة له تحتوي على مبلغ من المال قام برميها ابنه (مضطرب عقلياً) في النهر".