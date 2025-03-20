"حفرة" تنهي حياة مسن في كركوك

وقال مصدر امني لـ نيوز ، ان "الضحية كان يقود دراجته النارية قبل أن تنحشر عجلة المركبة في حفرة غير مرئية، مما تسبب في سقوطه العنيف وإصابته إصابة بالغة في الرأس، أسفرت عن وفاته على الفور".واضاف المصدر، انه "تم نقل الجثة الى دائرة الطب العدلي".