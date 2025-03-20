اعتقال 10 متاجرين بالمخدرات في البصرة

وقالت المديرية في بيان، "ضمن اطار الحملة الوطنية العليا لمكافحة والواجبات الامنية التي تقوم بها لشؤون وبهمة أبطالها الاشاوس في مديرية شؤون مخدرات تم خلال الساعات الماضية تنفيذ عمليتين منفصلتين نوعيتين استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة أسفرت عن ضبط (5) كيلو غرام من مادة الكريستال والحشيشة المخدرة في البصرة".

وأشار البيان الى "إلقاء القبض على (10) متاجرين بهذه السموم بضمنهم (6) متاجرين أجانب الجنسية بعد جهد استثناءي استغرق شهرين متتاليين واتخذت كافة الاجراءات القانونية بموجب قرارات قضائية".