السامرائي يؤكد أهمية التعاون بين القيادات المجتمعية والحكومة

وقال التحالف في بيان، "استقبل رئيس تحالف العزم المهندس ، اليوم في مكتبه ببغداد، وفداً من شيوخ ووجهاء ، حيث جرى التباحث في القضايا التي تهم أبناء ، وسبل تحسين الخدمات وتعزيز الاستقرار في المدينة".ونقل البيان عن تأكيده خلال اللقاء "أهمية تعزيز التعاون بين القيادات المجتمعية والجهات الحكومية، مشددًا على ضرورة إيصال مطالب الأهالي والعمل على تحقيق تطلعاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية"، كما أشار إلى أن "تحالف العزم مستمر في متابعة المشاريع التي تصب في مصلحة المدينة وأهلها".من جانبهم، عبّر شيوخ ووجهاء عن "تقديرهم لجهود في دعم قضايا مدينتهم، مؤكدين حرصهم على العمل المشترك لتعزيز الاستقرار والمضي قدمًا في تحسين واقع الخدمات لسكان سامراء".