حريق يطال مطعما غربي بغداد

اندلع حريق، مساء اليوم الخميس، في مطعم غربي .

وقل مراسل في ، إن حريقا اندلع، مساء اليوم، في احد المطاعم في منطقة العامرية ببغداد.

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.