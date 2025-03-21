الدفاع المدني يكافح حريقاً في ساحة لسيارات السكراب في بغداد

وذكر المصدر لـ نيوز، أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغ باندلاع الحريق.واضاف انه يتم الان تطويق النيران ومنع انتشارها إلى المناطق المجاورة، دون تسجيل إصابات بشرية.