هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه سجلت" مراصدنا الزلزالية حدوث هزة أرضية مساء اليوم الجمعة الموافق 21 آذار 2025 بلغت قوتها ( 3) درجة على الحدود العراقية الايرانية وتبعد حوالي (15)كم شمال قضاء مدينة بنجوين في اقليم كوردستان .وأضافت: "تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين بالقرب منها شعور متفاوت وسنوافيكم في حال حدوث مستجدات أخرى".ونهيب بالمواطنين الكرام الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية.