بالحسابات الفلكية الدقيقة.. عيد الفطر سيكون موحدًا هذا العام.. متى؟

وبالنسبة لمن بدأ رمضان لديهم في الأول من اذار الجاري، سيقومون برصد يوم السبت المقبل الموافق 29 اذار واحتمالية رؤيته ليكون الشهر 29 يوما والعيد يوم الاحد الموافق 30 اذار، لكن رؤية في هذا اليوم ستكون مستحيلة في شرق العالم، وغير ممكنة في مناطق العالم العربي والإسلامي بجميع وسائل الرصد فلا العين المجردة ولا التلسكوب ولا حتى تقنية التصوير الفلكي.وستكون رؤية ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في مناطق القارة الامريكية كما انها ستكون رؤية صعبة جدا من مناطق شرق .اما في اليوم التالي، أي في مساء يوم الاحد 30 اذار، من الممكن رؤية بوضوح بالعين المجردة من جميع انحاء العالم على الاطلاق، وهو الامر الذي سيجعل عيد موحدا هذا العام على الاغلب، اذا لم تحصل أخطاء من قبل من يرصد يوم السبت ويتوقع رؤيته في المنطقة العربية والإسلامية ليعلن العيد الاحد، فحسب الحسابات الفلكية والعلمية، فان الرؤية مستحيلة، والعيد من المفترض ان يكون يوم الاثنين موحدا للجميع.