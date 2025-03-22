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بالحسابات الفلكية الدقيقة.. عيد الفطر سيكون موحدًا هذا العام.. متى؟

محليات

2025-03-22 | 04:48
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بالحسابات الفلكية الدقيقة.. عيد الفطر سيكون موحدًا هذا العام.. متى؟
8,585 شوهد

السومرية نيوز-محليات

بالرغم من دخول شهر رمضان هذا العام باختلاف بين الطوائف والبلدان وحتى المتبنيات الفقهية داخل المذهب الواحد، لكن من المتوقع ان يكون عيد الفطر موحدًا هذا العام، وفقا لتحليل البيانات الفلكية.

وبالنسبة لمن بدأ رمضان لديهم في الأول من اذار الجاري، سيقومون برصد الهلال يوم السبت المقبل الموافق 29 اذار واحتمالية رؤيته ليكون الشهر 29 يوما والعيد يوم الاحد الموافق 30 اذار، لكن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون مستحيلة في شرق العالم، وغير ممكنة في مناطق العالم العربي والإسلامي بجميع وسائل الرصد فلا العين المجردة ولا التلسكوب ولا حتى تقنية التصوير الفلكي.

وستكون رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط في مناطق القارة الامريكية كما انها ستكون رؤية صعبة جدا من مناطق شرق أمريكا.

اما في اليوم التالي، أي في مساء يوم الاحد 30 اذار، من الممكن رؤية الهلال بوضوح بالعين المجردة من جميع انحاء العالم على الاطلاق، وهو الامر الذي سيجعل عيد الفطر موحدا هذا العام على الاغلب، اذا لم تحصل أخطاء من قبل من يرصد الهلال يوم السبت ويتوقع رؤيته في المنطقة العربية والإسلامية ليعلن العيد الاحد، فحسب الحسابات الفلكية والعلمية، فان الرؤية مستحيلة، والعيد من المفترض ان يكون يوم الاثنين موحدا للجميع.
 
 
 

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موعد عيد الفطر

عيد الفطر موحد للسنة والشيعة

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