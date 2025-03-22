الأنواء الجوية تصدر تحديثا جديدا: هذا ما سيحصل في عيد الفطر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز ان "طقس البلاد سيشهد أجواء مستقرة أعتبارا من يوم غد الأحد 3/23، لفترة تمتد لغاية نهاية الشهر الحالي، نتأثر بحالة نيسانية ممطرة مع حلول عيد المبارك".وذكرت ان "هناك انخفاضا في درجات الحرارة سيحصل والبرودة المؤثرة حاليا تستمر لغاية الاسبوع الحالي، تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي".