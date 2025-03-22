ضمان غير موثوق واسعار مبالغ فيها.. GMC نموذجا

مشاكل الضمانويشكو العديد من العملاء من أن الضمان الذي تقدمه الشركة لا يشمل العديد من الأعطال التي يُفترض أن يغطيها.فعند حدوث مشكلة في المركبة، يجد العميل نفسه مجبرًا على دفع مبالغ إضافية بحجة أن العطل غير مشمول بالضمان.ويقول المختص بتصليح السيارات عباس لـ نيوز، انه "لا توجد هناك مصداقية صحيحة تجاه الزبون، وانما امور ترغيبية للزبون، حيث ان المركبة تباع بسعر معين، كما تباع بسعر اعلى اذا كانت مع الضمان"، مبينا ان "الضمان هو صيانة المركبة لسنتين او اكثر ومن المفروض ان يشمل جميع مفاصل المركبة".وذكر ان "الزبون يشتري وبسعر اعلى بهدف الضمان"، لافتا الى ان "هناك شركات عالمية معروفة مثل GMC، فعند وصول موعد الخدمة يلاحظ الزبون عدم وجود خدمة مع طابور طويل السيارات التي تنتظر لساعات طويلة".سوء خدمات الصيانةوذكر ان "الكثير من المواطنين تركوا الشركات وبدأوا يلجأون الى محال الصيانة وتبديل زيت المحرك، لكون الزيت مضمون والاوقات مناسب، لان معظم الزبائن هم موظفين واصحاب اعمال لديهم التزامات، فعند الذهاب الى الشركة ينتظر 3-4 ساعات"، موضحا ان "بعض الشركات طريق السوشال ميديا بوجود زيوت تبديل المحركات مجاني، الا انها لا تضع صورة الزيت وهذا غير صحيح".واكد ان "غالبية الزبائن لا يذهبون الى الشركات وانما الى محال تبديل الزيوت كونهم لم يلتمسوا خدمة صحيحة اثناء شراء هذه السيارات"، لافتا الى ان "السيارة التي تتعرض للعطل وهي ضمن الضمان، فلدى التوجه الى الشركة يبلغون الزبون ان الجزء العاطل ليس من الضمان".ويتساءل "لماذا لم تبلغوا الزبون ان هذا الجزء وغيره ليس من الضمان؟"، لافتا الى ان "غالبية الشركات تعمل من باب الامور الترغيبية، بعدها المواطن او الزبون ينصدم بالواقع".عدم الشفافية في التعاملهناك شكاوى من عدم وضوح شروط الضمان قبل الشراء، حيث تُفاجئ الشركة العملاء بشروط لم يتم توضيحها مسبقًا.مواطنون طالبوا "بضرورة تحسين جودة الخدمات والالتزام بشروط الضمان وتوفير قطع الغيار بأسعار مناسبة وتحسين نظام الحجز والصيانة لتقليل فترات الانتظار ووضع آليات رقابية لمتابعة أداء مراكز الخدمة.ويأمل اغلب العملاء أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات لتحسين الخدمات المقدمة، خاصة مع ازدياد الإقبال على شراء السيارات في .