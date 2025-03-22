رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات في القطاع الصحي

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني رعى، اليوم، مراسم توقيع العقد الخاص بإنشاء المدينة الطبية في محافظة ذي قار، مع شركة (CSCEC) الصينية، والذي يعد من أكبر العقود في مجال القطاع الطبّي والرعاية الصحّية".وثمّن السوداني "جميع الجهود المبذولة من صندوق إعمار ذي قار، ووزارة وبقية الجهات الساندة، التي اثمرت عن توقيع هذا العقد بقيمة 490 مليار دينار، والذي سيبدأ تنفيذه قريباً"، مؤكداً أن "محافظة ذي قار وأهلها المضحّين يستحقون تنفيذ مثل هذا المشروع الحيوي، الذي ستكون له عوائد اقتصادية، ويجنّب المواطنين السفر للعلاج".وأكد ان "مشروع المدينة الطبية وعموم القطاع الطبي، يأتي على رأس سلم اولويات الحكومة"، مشدداً على "اهمية استمرار تنفيذ مشاريع هذا القطاع، للمضي في باقي الاصلاحات الهيكيلة لاسيما تنفيذ قانون الضمان الصحي، ومشاريع توطين الصناعة الدوائية التي حققت نقلة نوعية".واكد على "جهود الحكومة في تنفيذ 7 مستشفيات في عموم المحافظات، واكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، وتبني اسلوب الإدارة والتشغيل المشترك مع مؤسسات صحية عالمية".ويضم مشروع المدينة الطبية في ذي قار (13) مرفقا طبياً مستقلا، بضمنها 7 مستشفيات تبلغ سعتها الكلية (700) سرير، وهي المستشفى الرئيسي 200 سرير، ومستشفى تخصصي للأطفال 100 سرير، ومستشفى النسائية التخصصي 100 سرير، ومركز لأمراض الدم وعلاج الاورام 100 سرير، ومستشفى الباطنية والجهاز الهضمي التخصصي 100 سرير، ومستشفى للطوارئ 50 سريراً، ومجمع العيادات الاستشارية، ومراكز تخصصية، وبنايات للطبابة العدلية والبحوث والدراسات، ومصرف للدم، ودار للأطباء. وستشيد المرحلة الاولى من المشروع على مساحة 93 دونماً، فيما ستشيد المرحلة الثانية على مساحة 39 دونماً.