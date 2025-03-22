مدير طرق ميسان يستجيب لمناشدة عبر "السومرية" بإصلاح جسر الميمونة (صور)

ونشرت في وقت سابق مناشدة من أهالي قضاء الميمونة بسبب سقوط أجزاء من السياج الأمني الخاص بجسر الميمونة الرابط بين القضاء ومركز .وقال مراسل ، إن مدير طرق وجسور يعقوب ، اعلن اليوم السبت استجابته للمناشدة التي عرضت على والايعاز الى كوادر المديرية بإصلاح سياج الجسر المتضرر.