اثناء العبث بسلاح ناري.. شرطي يقتل زميله بالخطأ في ذي قار

وقال المصدر لـ نيوز، ان "عنصراً أمنياً قتل زميله بالخطأ داخل أحد مراكز الشرطة وسط مركز اثناء العبث بسلاح ناري نوع (مسدس)".وأشار الى ان "الجاني والمجني عليه يعملان بصفة عقود بالشرطة".