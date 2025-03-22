حريق ضخم يلتهم مخازن في ميسان

وقال المصدر، لـ نيوز، إن "النيران التهمت مخازن تجارية، في ، وتحديداً الطريق المؤدي إلى العاصمة .وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث في محاولة للسيطرة عليه"، مشيراً إلى أن أسبابه "تبدو غامضة حتى الآن".