الصدريون يحتجون أمام منزل برلماني وجه "اتهاما" للسيد الصدر (فيديو)

وقال المحتجون، "نحن أبناء التيار الوطني الشيعي في جبلة، شمال ، نقف اليوم صفًا واحدًا لنعلن بأعلى صوتنا رفضنا القاطع لكل من يحاول المساس بوطنية ، الذي كان ولا يزال شوكة في عين المحتلين، وسدًّا منيعًا في وجه الفاسدين، وقائدًا لم يركع إلا لله".وأضافوا: "إننا نقول للعالم أجمع أن السيد لم يكن يومًا شرقيًا ولا غربيًا، بل كان هو وأصحابه عراقـيِّين أحرارًا، لا يخضعون لإملاءات الخارج، ولا يساومون على سيادة وطنهم".واكملوا: "من يحاول التشكيك بوطنية رجلٍ أفنى حياته في مقاومة الاحتلال، ورفض كل أشكال الفساد والتبعية، فهو إمّا جاهل أو مأجور مأزوم يسعى لإثارة الفتنة شخص قد باع ضميره قبل كلماته".