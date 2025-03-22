السيد الصدر يدعو الى الاعتكاف في مسجد الكوفة

دعا زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى ، اليوم السبت، المؤمنين الى الاعتكاف في الكوفة ابتداءً من ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان ولثلاثة ايام.

ادناه نص بيان السيد الصدر: