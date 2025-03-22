السوداني يؤكد اهمية الالتزام بخطط تنفيذ المشاريع

أكد ، السبت، اهمية الالتزام بخطط الحكومة وأولوياتها في تنفيذ المشاريع.

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وقال مكتب في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم السبت، محافظ عباس شعيل الزاملي".

وشدد على "ادامة زخم العمل في المشاريع المستهدفة التي توفر الخدمات الأساسية للمواطنين، سواء في مركز المحافظة او في أقضيتها ونواحيها".



وأشار إلى "اهمية الالتزام بخطط الحكومة وأولوياتها في تنفيذ المشاريع، وبما يحقق الاستقرار وفرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية".