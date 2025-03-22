اعتقال 738 أجنبيا مخالفا للإقامة في بغداد

أعلنت ، السبت، عن اعتقال 738 أجنبيا مخالفا لشروط وضوابط دائرة الاقامة.

وقالت القيادة في بيان، "قيادة عمليات وبإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن ، تنفذ حملة واسعة لتدقيق العمالة الاجنبية في كافة قواطع المسؤولية".

وأضاف البيان "نتج عنها اعتقال (738) اجانب مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية، في عدد من مناطق جانب الرصافة".