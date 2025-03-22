اعتداء يطال استاذا جامعيا في الكوت

تعرض استاذ جامعي في ، الى اعتداء من أشخاص في مدينة .

وقال رئيس قسم القانون في جامعة الكوت الجعيفري في حديث لـ نيوز، " تعرضت لاعتداء خلال قيامي بالتسوق، من قبل ستة اشخاص نزلوا من سيارة حديثة احدهم يحمل بندقية والاخرين يحملون سكاكين".

وأضاف "قاموا بالاعتداء علي ّ واصبت بكسور عدة وساقوم باجراء عملية جراحية يوم غد الأحد".