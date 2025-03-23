احباط تهريب شواصي دراجات في العراق

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي، تمكنت من ضبط حاويتين حجم (40) قدم ، خارج الكمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (شواصي دراجات نارية جديدة مفككة) 342 شاصي ممنوعة من الاستيراد، معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الكمركية المنجزة".واضاف "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المواد المضبوطة إلى مركز شرطة ام قصر الشمالي لغرض عرضها على المختص لمحاسبة المقصرين".