تحذير من توقف المشاريع في العراق

وقال ريكاني، للصحيفة الرسمية تابعته نيوز، أنَّ "البلاد تواجه ارتفاعًا كبيرًا في الموازنة التشغيليَّة، التي تتوزّع بين رواتب الموظفين والمتقاعدين، والرعاية الاجتماعيَّة، واستيراد الكهرباء، واستخراج النفط، إضافةً إلى تمويل البطاقة التموينيَّة، والأدوية،وتخصيصات المحافظات والوزارات".وشدَّد الوزير "على أنَّ الحلَّ يكمن في إجراءاتٍ اقتصاديَّةٍ تضمن الاستدامة الماليَّة، من خلال تفعيل الجباية بنظامٍ كفءٍ ومُحكَم، يشمل الخدمات الأساسيَّة كالكهرباء والماء والمجاري، إضافةً إلى تعزيز الإيرادات عبر المنافذ الحدوديَّة والجمارك".وحذّر من أنَّ "التباطؤ في تطبيق هذا النظام قد يُؤدِّي إلى توقف مشاريع البنى التحتيَّة في المحافظات"، داعيًا إلى "إدارة أكثر كفاءة للجبايَّة لضمان استمراريَّة المشاريع وتقنين استهلاك الموارد العامَّة".