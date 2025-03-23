مجلس الخدمة يصادق على تعيين وجبة جديدة

وقال المجلس في بيان ورد لـ نيوز، إن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قرر بجلسته الطارئة رقم ( ٤) المنعقدة اليوم الاحد الموافق ٢٠٢٥/٣/٢٣ المصادقة على تعيين اكثر من (١٨٨٠) قيد (مدرس رابع، معاون قانوني، مرشد تربوي رابع، معاون مهندس) على ملاك ومجلس القضاء الاعلى ووزارة المالية وأمانة على وفق آلية الحاكمة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 ، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017 ".وأضاف المجلس، "وفي إطار حرص رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود واعضاءه على حقوق الخريجين، شدد على إنهاء ملف التعيينات بأقرب وقت على وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به".وأكد المجلس على "استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة".