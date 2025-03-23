مكتب السيد السيستاني يتوقع موعد أول ايام عيد الفطر

توقع مكتب السيد ، اليوم الأحد، أن يكون الاثنين 31 آذار 2025 أول أيام عيد .

وذكر المكتب في بيان ورد لـ نيوز، "نتوقع أن يُرى شهر شوّال مرتفعاً وواضحاً جدّاً مساء يوم الاحد 30 آذار وان يكون يوم الاثنين 31 آذار أول أيام عيد الفطر".