وفاة شخصين بحادث سير في أربيل (صور)

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "توفي شخص وابنه بحادث سير مأساوي في سوران شمال محافظة أربيل".وأضاف ان "فرق الدفاع المدني والاسعاف حضرت الى مكان والحادث وقامت بإخلاء الجثث الى الطب العدلي".