فساد جديد.. عقد اطعام لشركة بحقل شرق بغداد يحال بقيمة 4.5 مليون دولار

نيوز- محلي

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن عقد فساد جديد لشركة بعد احالة عقد اطعام بقيمة 4 ملايين و500 الف دولار والتي تبلغ عشرات اضعاف قيمته الحقيقية.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "شركة EBS الصينية المشغلة لحقل التابع لشركة تقوم تعلن سنويا عن مناقصة تجهيز والتي هي عبارة عن أكل صيني مكون من بهارات والصوص"، مبينا ان "الطعام الصيني يستهلك سنويا 71 ألف دولار تقريبا".

واضاف انه "قبل فترة تم احالة العقد إلى شركة برج المستقبل لصاحبها محمد اسعد مجذاب وشركة الهرم الدولية بقيمة أربعة ملايين ونصف المليون دولار"، مشيرا الى ان "العقد لم يعلن بشكل رسمي للمناقصة وتم منحه بدون منافسة كما أن العقد قيمته الحقيقية 70 ألف دولار وتحول إلى 4 ملايين و500 ألف دولار".

واكد المصدران "العقد تم منحه من قبل أبو المسيطر على نفط الوسط".

فيما قال الخبير الاقتصادي دريد العنزي لـ نيوز، ان "الاعلان عن العقود مع كافة الشركات تكون بشكل رسمي، الا ان هناك عقودا مهمة تباع لمواطنين".

وذكر ان "هناك خسارة تقدر بملايين الدولارات بسبب رداءة العقود وعدم تنفيذها والفساد الاداري المتابع للعقود"، موضحا انه "لا يوجد مبرر لعقد الطعام هذا، حيث ان الطائرات الصينية تنقل مدراء وموظفين وفنيين باستمرار وتستطيع تجهيز كل شيء".

وذكر انه "من الممكن ان تكون مثل هذه العقود مفتعلة".